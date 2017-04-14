İzmir'de Referandum Torbaları Hazır

TÜRKİYE'de 16 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği referandum u için İzmir'de seçim torbaları hazırlandı. Kültürpark içerisinde hazırlanan torbalar, seçim öncesi sandık görevlilerine teslim edilecek.



İzmir Kültürpark içindeki 4 No'lu Hol referandum un merkezi oldu. 9 bin 32 sandık için seçim torbaları hazırlandı. Seçim görevlileri her torbanın içine oy pusulası, zarf, sandık mührü, tercih mührü, tutanaklar gibi seçim sandık malzemelerini koydu. Seçim görevlileri torbaları ilçe seçim kurullarına gönderildi. 4 No'lu Hol'de tutulan seçim torbaları da, seçim kurullarından, sandık görevlilerine teslim edilecek. İzmir'de Pazar günü oy verme işlemi tamamlandıktan sonra torbalar yine aynı holde bulunan İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Tutanakların burada birleştirilmesinden sonra sonuçların resmiyet kazanmasıyla ilan edileceği açıklandı. İzmir'de seçmen sayısının 3 milyon 101 bin 862 olduğu açıklandı.



- İzmir