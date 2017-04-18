İzmir'de Referandum Protestosuna 19 Gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde, referandum sonuçlarını protesto eden gruba polis müdahale ederken, olayda 19 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi Küçükpark'ta toplanan bir grup, slogan atarak anayasa değişikliği referandumu sonuçlarını protesto etmek istedi. Polis gösterinin izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları konusunda sık sık uyardı ama grup bu uyarıları dikkate almadı. Grup, uyarılara rağmen protestosunu sürdürünce çevik kuvvet ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Müdahale üzerine sokak aralarına kaçışan protestoculardan 19'u gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR