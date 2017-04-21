Izmir'de referandum protestosu



İZMİR'de, Emek ve Demokrasi Güçleri 16 Nisan'daki halkoylamasının sonuçlarını ve YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını protesto etti.



Gündoğdu Meydanı'nda bugün saat 19.00'da toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, 16 Nisan'daki halkoylaması sonuçlarını protesto etti. YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını da protesto eden grup, 'Hayır'ın sesi susturulamaz', Hayır bitmedi daha yeni başlıyor' ve 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları attı.



'Gezinin 2'nci perdesi hayır, başlıyor', 'Oyumuzu, emeğimizi, paramızı, geleceğimizi çalan hırsızlara hayır' ve 'Referandum iptal edilsin' yazılı pankartlar da taşıyan grup adına basın açıklaması yapan KESK Dönem Sözcüsü Necip Hardal, "YSK eliyle yasalara aykırı olan bir uygulamaya gidildi ve ortaya çıkan sonucun ne olacağının işareti verildi. Mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması doğrultusundaki karar, aslında sandığa yansıyan irade ne olursa olsun referandum sonucunun 'Evet' şeklinde çıkarılması için her yolun deneneceğinin ifadesiydi. Bu uygulamayla da görüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti bir parti devleti haline getirilirken, bir siyasi partinin istekleri doğrultusunda eğilip bükülebilen yasalarda işleyişi belirlemeye başladı. Bu keyfiliğe özellikle Kürt nüfusunun yoğunluklu olarak yaşadığı şehirlerden gelen ve referandumun silahların gölgesinde yapıldığını gösteren görüntülerde eklenince, yapılan oylamanın ve ortaya çıkan sonucun meşru olması ihtimal dışı bir hal almıştır" dedi.



Protestocular basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.