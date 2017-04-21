İzmir'de Referandum Protestosu

İZMİR'de, Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri anayasa referandumunda YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını protesto etti.



Gündoğdu Meydanı'nda bugün saat 19.00'da toplanan Emek ve Demokrasi Güçleri üyesi yaklaşık 150 kişilik grup, 16 Nisan'daki referandumda YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını protesto etti. 'Hayır'ın sesi susturulamaz', Hayır bitmedi daha yeni başlıyor' ve 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları atan grup, 'Gezinin 2'nci perdesi hayır, başlıyor', 'Oyumuzu, emeğimizi, paramızı, geleceğimizi çalan hırsızlara hayır' ve 'Referandum iptal edilsin' yazılı pankartlar taşıdı.



Grup adına basın açıklaması yapan KESK Dönem Sözcüsü Necip Hardal, "YSK eliyle yasalara aykırı olan bir uygulamaya gidildi ve ortaya çıkan sonucun ne olacağının işareti verildi. Mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması doğrultusundaki karar, aslında sandığa yansıyan irade ne olursa olsun referandum sonucunun 'Evet' şeklinde çıkarılması için her yolun deneneceğinin ifadesiydi. Bu uygulamayla da görüyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti bir parti devleti haline getirilirken, bir siyasi partinin istekleri doğrultusunda eğilip bükülebilen yasalarda işleyişi belirlemeye başladı. Bu keyfiliğe özellikle Kürt nüfusunun yoğunluklu olarak yaşadığı şehirlerden gelen ve referandumun silahların gölgesinde yapıldığını gösteren görüntülerde eklenince, yapılan oylamanın ve ortaya çıkan sonucun meşru olması ihtimal dışı bir hal almıştır" dedi.



Grup, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



- İzmir