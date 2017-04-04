İzmir'de Polis Zanlı Kovalamacası

İzmir'in Urla ilçesinde bir kişinin otomobilini çalarak kaçan asker firarisi, polisin kovalamacası sonucunda gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Hollanda'da yaşayan, bir süre önce ziyaret için Urla'ya gelen T.E, polisi arayarak, aracının Nurettin Ü. (20) tarafından çalındığını söyledi.



Bunun üzerine harekete geçiren ekipler, Nurettin Ü'nün kullandığı Hollanda plakalı otomobili, Bülent Baratalı Bulvarı'nda durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan zanlı ile polis arasında kovalamaca yaşandı.



Ara sokaklarda sıkıştırılan zanlı, otomobille motosikletli polise çarparak, hafif yaralanmasına neden oldu. Sokakta park halindeki bir otomobile de çarpan araçtan inen zanlı, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Nurettin Ü. polis ekiplerince yakalandı.



Askerden firar ettiği anlaşılan Nurettin Ü, emniyetteki işlemlerinin adından jandarmaya teslim edildi.



Zanlının ifadesinde, "internetteki bir arkadaşlık sitesinden tanıştığı T.E. ile görüşmek için Düzce'den Urla'ya geldiğini, aralarında tartışma çıktığını, daha sonra markete giren T.E'nin anahtarları kontakta bırakmasını fırsat bilerek otomobili aldığını" söylediği öğrenildi.