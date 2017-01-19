İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturmasında, aralarında 'ByLock' kullandığı belirlenen polisler ve polislerin 'abi'leri olduğu ileri sürülen 24 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerinin, bugün sabaha karşı çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla, 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında örgütün gizli mesajlaşma programı 'ByLock'u kullandığı ileri sürülen polisler ve polislerin 'abi'leri olan şüphelilerin bulunduğu öğrenildi. 7 şüphelinin aramasının devam ettiği bildirildi. - İZMİR
Polis ve 'Abi'lere Operasyon: 24 Gözaltı
İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturmasında, aralarında 'ByLock' kullandığı belirlenen polisler ve polislerin 'abi'leri olduğu ileri sürülen 24 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturmasında, aralarında 'ByLock' kullandığı belirlenen polisler ve polislerin 'abi'leri olduğu ileri sürülen 24 şüpheli gözaltına alındı.
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