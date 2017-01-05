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İzmir'de Patlama
5 Ocak 2017 Perşembe 16:52
İzmir'de adliye binasının hakim ve savcı girişinde patlama meydana geldi.
İzmir'de adliye binasının hakim ve savcı girişinde patlama meydana geldi.
Kaynak:
Dunya.com
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