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İzmir'de Patlama
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İzmir'de Patlama

Adliye binası yakınlarında patlama meydana geldi.

İzmir'de Patlama

Adliye binası yakınlarında patlama meydana geldi. Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dunya.com

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