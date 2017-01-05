İzmir'de Patlama: 1 Şehit, 10 Yaralı

İzmir'de yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, aralarında polislerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.



Saat 15.30 sıralarında İzmir Adalet Sarayı C Kapısı önünde polis kulübesi noktasında bombalı araçla saldırı yapıldı. Ardından polise 2 terörist tarafından ateş açıldı. Polise ateş açan 2 terörist etkisiz hale getirilirken, olayda 1 polis şehit oldu. Olayda yaralanan aralarında polislerin de bulunduğu 10 kişi Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine 112, ambulans, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.



Öte yandan, 3. bir terörist olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.



Olay yerinde toplanan vatandaşlar saldırıya tepki gösteriyor. - İZMİR