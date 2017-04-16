Izmir'de oylar kullanılmaya başlandı



İZMİR'de, 18 maddelik anayasa değişikliğini öngören referandum için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.



Türkiye'de yapılacak anayasa değişikliği referandum u için İzmir'de oylar kullanılmaya başlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı seçimlerde oy kullanmanın başladığı saat 08.00'da vatandaşlar sandık başına gitti. Alsancak'ta bulanan Atatürk Lisesi'nde de hareketlilik sabah erken saatlerde başladı. İlk oyu kullanan 75 yaşındaki Halil Bayraktar, "Sonuç ülkemiz adına hayırlı olsun" dedi. Oy kullanmaya kızlarıyla birlikte gelen Özlem Gürdal ise, "Herkesin görüşüne kararına saygımız olmalı. Her şey güzel olsun" yorumunda bulundu. Oy kullanma heyecanını ilk kez yaşayan 18 yaşındaki Volkan Bayraktaroğlu'da, "İlk kez oy kullanıyorum, ülkemiz adına güzel sonuçların çıkmasını istiyorum" şeklinde konuştu. İzmir'de polis seçim sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alırken, İzmir'de 3 milyon 101 bin 862 seçmen oy kullanması bekleniyor.



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Atatürk Lisesi'nden görüntü



Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan görüntü



Oy kullanan vatandaşlardan görüntü



Genel ve detay görüntü



(Kj, Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)



(Tür: Yurt)