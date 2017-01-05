İzmir'de Otomobil Polis Aracına Çarptı: 3 Yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Karabağlar'dan Konak yönüne giden Mehmet Taylan Doğan idaresindeki 16 MCB 22 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi Çamlık Kavşağı'nda polis memuru Himmet Sargın'ın (43) kullandığı 35 A 64261 plakalı devriye aracına çarptı.



Kazada, sürücüler Doğan ve Sargın ile polis aracında bulunan Mehmet Zeki Atabay (46) yaralandı.



Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.



Işık ihlali yaparak kazaya neden olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü Doğan ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.