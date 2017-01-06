İzmir'de Olay Yeri İncelendi

İzmir'deki hain terör saldırısının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı.



İzmir Adliyesi mevkiinde dün saat 16.00 sıralarında gerçekleşen terör saldırısı sonrası 1 polis ve 1 zabıt katibi şehit olurken, aralarında polis ve avukatların bulunduğu yaralılar hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ise saldırının gerçekleştiği olay yerinde çalışmalarını tamamladı. Sağanak yağış altında gerçekleşen çalışmalarda ekipler titizlikle delil topladı.



Öte yandan, İslam Kerimov Caddesi araç trafiğine kapandı, sadece yaya kullanımına izin veriliyor. Cadde üzerindeki direklere Türk bayrakları asılırken, çevredeki esnafların kırılan camları onarılıyor. - İZMİR