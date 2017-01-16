İzmir'de Okulun Demir Kapısını Çalan 2 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir ilkokuldaki demir kapıyı, öğrenci ve öğretmenlerin de okulda bulunduğu sırada çaldığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Eşrefpaşa semtinde demir kapısı çalınan ilkokulun müdürünün ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, okul çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



Görüntüleri izleyen polis, kapıyı çaldıkları öne sürülen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.



Çimentepe semtinde şüpheli B.S. ve A.Y'yi yakalayan ekipler, zanlıları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.



Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Hırsızlık anı güvenlik kamerasında



Bu arada, şüphelilerin demir kapıyı çalma anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde öğrenci ve öğretmenlerin okulun bahçesinde olduğu sırada soğukkanlı bir şekilde hareket eden zanlıların, daha sonra beyaz renkli demir kapıyı sökerek okulun dışına çıkardığı görülüyor.