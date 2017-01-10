İzmir'de Okullara Kar Tatili

İZMİR'de etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden don ve buzlanma uyarısı geldi. Kent genelinde okullar yarın için 1 gün tatil edildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, tatil haberini twitter adresinden duyurdu.



Son yılların en sert kış koşullarını yaşayan İzmir'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışının ardından don ve buzlanma beklendiğini açıklaması üzerine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, okullarda eğitime 1 gün (Çarşamba) süre ile ara verilmesine karar verdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, tatil haberini twitter adresinden duyurdu. Yahşi attığı tweet'te şu ifadeler yer verdi:



'Kar yağışı dolayısıyla oluşan don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir.'



ÖĞRENCİLERDEN İLGİNÇ YORUMLAR



İl Milli Eğitim Müdürü'nün attığı tweete öğrencilerin yaptığı yorumlar da ilginç oldu. Öğrencilerin yaptığı yorumlardan bazıları şöyle:



'Sonunda bizim de bir Vasip Şahin'imiz var', 'Sana baba diyebilir miyim', 'Yarın 3 sınavım vardı seni bize Allah gönderdi', 'İzmir'de de kar tatili olmadı demeyiz artık, çocukların duası tuttu.'



Tatil kararı ile ilgili açıklama yapan Ömer Yahşi, "Meteoroloji'den alınan bilgilerle yarın don ve aşırı buzlanma beklenmesi nedeniyle Valimiz Erol Ayyıldız, eğitime bir gün süre ile ara verilmesine karar verdi. Ulaşım güvenliğinin tehlikeye düşeceğini değerlendiren Valimiz, yavrularımızın güvenliği için bu kararı aldı. Hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak" dedi.



VALİLİK DE İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU



İzmir Valiliği de tatil kararını resmi web sitesinden duyurdu. Valilik açıklamasında, "Aşırı don ve buzlanmanın ve de kar yağışının araç ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak İzmir il genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullarda 11 Ocak 2017 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 (bir) gün ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.



- İzmir