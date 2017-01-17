İzmir'de Okul Öncesi Çalıştayı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul öncesi eğitim kurumlarının geçen yıla oranla arttığını belirterek, "Hedefimiz kurum sayımızı ve öğrenci sayımızı artırırken aynı zamanda okul öncesi eğitimin kalitesini de artırmaktır." dedi.



Yahşi, Balçova Termal Otel'de düzenlenen "Okul Öncesi Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada hayat boyu sürecek öğrenmenin temellerinin ilk 6 yaşta atıldığını, bu dönemdeki eğitimin de artık anne-babanın tek başına başaracağı bir konu olmaktan çıktığını belirtti.



İzmir'de geçen yıl 811 eğitim öncesi kurum varken bu sayının bu yıl 832'ye yükseldiği bilgisini veren Yahşi, şunları kaydetti:



"Hedefimiz kurum sayımızı ve öğrenci sayımızı artırırken aynı zamanda okul öncesi eğitimin kalitesini de artırmaktır. Çünkü eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim, gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir. İki gün boyunca sürecek çalıştayımızın amacı da budur. Okul öncesi eğitimi aksayan her yönüyle ele almak, sorunları tespit ederek tüm ilçelerimizde ve ilçelerimize bağlı köylerde uygulanabilecek çözüm önerileri geliştirmektir. Yoğun bir çalışmanın ardından bir rapor hazırlayıp bakanlığımıza sunacağız."



Yahşi, 0-6 yaş döneminde özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler içinde 3 özel eğitim anaokulu açtıklarını da sözlerine ekledi.



Daha sonra çalıştaya katılan akademisyenler, okul yöneticileri ve öğretmenler gruplara ayrılarak, sorun ve çözümleri için çalışma başlattı.



Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerini içeren sunumların, çalıştayın yarınki oturumunda paylaşılacağı açıklandı.