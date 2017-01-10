İzmir'de Öğrencilere Kar Tatili Müjdesi

İzmir'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, İzmir il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.



İzmir'de yoğun kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Hemen hemen bütün ilçelerde kar yağışı etkili olurken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrencilere sevindirici bir haber geldi. Kar ve buzlanmayı dikkate alan ekipler, yarın (çarşamba) İzmir il genelinde eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı. - İZMİR