İzmir'de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 2'si Ağır 9 Yaralı

İzmir'in Bornova İlçesinde, hafif ticari araçla minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 9 kişi de yaralandı.



Kaza, İzmir Çevreyolu Çeşme-Otogar yol ayrımında dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan İzmir'e nişan törenine gelen içinde ailelerin bulunduğu Ahmet Arman'ın kontrolündeki 45 AN 577 plakalı minibüs, yanlış yola girdi. Bunun üzerine arkadaki araçta bulunan akrabaları Arman'ı telefonla arayarak yanlış yöne gittiğini belirtti. İddialara göre, geri geri manevra yaparak yol ayrımına gelen Arman, diğer yöne dönmek isterken Bornova'dan Otogar yönüne seyir halinde olan Kaan Erdoğan Karadağ'ın idaresindeki 45 GU 380 plakalı hafif ticari araçla ile çarpıştı. Çarpışma sonucu, hafif ticari aracın sürücüsü Kaan Erdoğan Karadağ, minibüsün sürücüsü Ahmet Arman ve minibüste bulunan Fadime Arman (37), Münire Arman(67), Burak Arman (10), Ayşe Durgut (34), Tuana Durgut (8), Ömer Asaf Durgut (3), Sıla Şengör (14), Ayla Şengör (38), Rifat Arda Şengör (14) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Rifat Arda Şengör ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Münire Arman yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Ayla Şengör ile Tuana Durgut'un hayatı tehlikesi devam ettiği, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu hayatını kaybeden Münire Arman ile Rifat Arda Şengör'ün cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR