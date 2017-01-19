İzmir'de Metruk Bina Çöktü

İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki 2 katlı metruk bina çöktü.



Kemeraltı Çarşısı 880. Sokak'ta bulunan ve etrafı demir perdelerle çevrili boş tarihi bina, gürültüyle yıkıldı.



Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Esnaf Mümin Moğol, metruk binaya olaydan birkaç dakika önce girdiğini, müşteriden gelen bir elektrik süpürgesini buraya koyduğunu belirtti.



Moğol, "Binada bazı hurdacı ve kağıt toplayıcılar arada kalıyordu. İçeride Allah'tan kimse yoktu. Yağmurdan oldu. Çok eski bir binaydı, bugün olmasa yarın olacaktı." diye konuştu.