İzmir'de Kuyumcudan Hırsızlık

Tire ilçesinde, bir kuyumcudan hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Caddesi Yıldız Meydanı'ndaki kuyumcu dükkanından 15 Aralık'ta 20'şer gramlık 2 bilezik çalındığını fark eden iş yeri sahibi kardeşler Ahmet, Fatih ve Ali Üzümcüoğlu durumu polise bildirdi.



İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığın gerçekleştiği kuyumcu ile çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin 25 yaşındaki A.C.S. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı düzenledikleri operasyonla yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.