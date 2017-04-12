İzmir'de Kumar Operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 43 kişi ile bu kişilere yer temin eden bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kavaklıdere Mahallesinde gizli tombala oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.



Operasyonda söz konusu adreste kumar oynandığı belirlenen 43 kişi ile kumar oynayanlara yer temin ettiği tespit edilen bir kişi yakalandı.



Şüpheliler, kabahatler kanununu kapsamında, 208 lira para ceza kesildikten sonra serbest bırakıldı.