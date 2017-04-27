İzmir'de Kültür Sanat
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), viyolonsel sanatçısı şef Alexander Rudin ve çocukları keman virtüözü Fedor Rudin ve piyanist İvan Rudin ile aynı sahneyi paylaşacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), viyolonsel sanatçısı şef Alexander Rudin ve çocukları keman virtüözü Fedor Rudin ve piyanist İvan Rudin ile aynı sahneyi paylaşacak.
Şef Alexander yönetimindeki program, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yarın saat 20.30'da başlayacak. Keman virtüözü Fedor ve piyanist İvan Rudin, babaları Alexander Rudin'e eşlik edecek.
Konserde Ludwig van Beethoven'ın "Triple Konçerto" ve "1 Numaralı Senfoni" adlı eserleri seslendirilecek.
Tiyatro ve bale
İzmir Devlet Tiyatrosu, "Bir Garip Orhan Veli" adlı oyunu Konak Sahnesi'nde yarın ve 29 Nisan Cumartesi günü sanatseverlerin beğenisine sunacak.
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 29 Nisan ve 2 Mayıs saat 20.00'de "1001 Gece Masalları" balesini Elhamra Sahnesi'nde izleyicilerle buluşturacak.
Konser
AASSM ise bu hafta 2 konsere ev sahipliği yapacak.
"Dünya Çingene Şarkıları" konseri 4 Mayıs saat 20.00'de başlayacak. Solist olarak Serap Çiftçi'nin sahne alacağı konserin şefliğini Uğur Sayınbatur üstlenecek. Konsere Asuman Dabak ve perküsyon sanatçısı Hamdi Akatay konuk sanatçı olarak katılacak.
AASSM'de 3 Mayıs saat 20.00'de "Babil Şarkıları" konseri verilecek.
Şef Tulio Gagliardo yönetiminde, Levent Gündüz ve Patrizia Zanardi'nin solist olarak sahneye çıkacağı konserde 20 ülke ve kültüre ait eserler kendi dillerinde seslendirilecek.