İzmir'de Kültür Sanat
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konser verecek.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konser verecek.
Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yarın saat 20.30'da başlayacak.
Işıkkent Eğitim Kampüsü Korosu'nun eşlik edeceği konserde çocuk solistler de sahne alacak. Konserde, 23 Nisan'a özel çocuk şarkıları ve marşlar seslendirilecek.
Tiyatro ve opera
İzmir Devlet Tiyatrosu, "Ermişler ya da günahkarlar" adlı oyunu Konak Sahnesi'nde yarın ve 22 Nisan Cumartesi günü sanatseverlerin beğenisine sunacak.
"Bir Garip Orhan Veli" adlı oyun da 25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde sahnelenecek.
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 25 ve 27 Nisan'da saat 20.00'de "Yarasa" operasını Elhamra Sahnesi'nde izleyicilerle buluşturacak.
Konser
AASSM bu hafta Sertab Erener'in "Sertab'ın Oda Müziği" konserine ev sahipliği yapacak. Sanatçının eski ve yeni şarkılarını seslendirileceği konser, 22 Nisan Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.
İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği de Türkiye Kan Ordusu Kanser Derneği ile nostalji konseri verecek. AASSM'deki konser 26 Nisan Çarşamba saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Evrim Özkaynak ve Teyfik Rodos'un solist olarak sahne alacağı konserde 1990'lı yılların şarkıları seslendirilecek.
Sergi
İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Dünya Sanat Günü'ne özel "Barış İçin Sanat" disiplinlerarası karma plastik sanatlar sergisini İzmirli sanatseverlerle buluşturuyor. Kültürpark Sanat Galeri'sindeki sergi 30 Nisan'a kadar gezilebilecek.
Zümrüt Özmen tarafından hazırlanan resim sergisi de Şeref Akdik Salonu'nda 28 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.