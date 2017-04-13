İzmir'de Kültür Sanat
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), bu hafta Polonyalı şef Wojciech Rodek yönetiminde dünyaca ünlü besteciler Mozart ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendirecek.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), bu hafta Polonyalı şef Wojciech Rodek yönetiminde dünyaca ünlü besteciler Mozart ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendirecek.
Bülent Evcil'in flüt, Çağatay Akyol'un arp ile eşlik edeceği konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yarın saat 20.30'da başlayacak.
Konserde, Mozart'ın "Flüt ve Arp Konçertosu" ve Tchaikovsky'nin "Bale Müzikleri" adlı eserleri seslendirilecek.
Tiyatro, opera, bale
İzmir Devlet Tiyatrosu, "Oyunlarla Yaşayanlar" adlı oyunu Konak Sahnesi'nde yarın ve 15 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de beğeniye sunacak.
Tiyatro, 18,19 ve 20 Nisan tarihlerinde de "Ermişler ya da Günahkarlar" adlı oyunu sahneleyecek.
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 20 Nisan saat 20.00'de "Hekimoğlu" operasını, 15 ve 18 Nisan'da saat 20.00'de "1001 Gece Masalları" balesini Elhamra Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşturacak.
Konser
AASSM bu hafta birbirinden farklı iki konsere ev sahipliği yapacak. Ünlü piyano sanatçısı İdil Biret Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinin yenilenmesi için başlatılan projeye destek olmak üzere 15 Nisan'da Bodrum Oda Orkestrası eşliğinde sahne alacak. Konser saat 20.30'da gerçekleştirilecek.
Müzisyen kardeşler Ayşen ve Özcan Ulucan ise şef Maxim Vengereov yönetiminde sahneye çıkacak. Camerata İzmir Orkestrası'nın Ulucan kardeşlere eşlik edeceği konser, 20 Nisan'da saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.
Sergi
İzmir Resim Heykel Müzesi, Zümrüt Özmen'in resim sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi Şeref Akdik Salonu'nda 28 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
Küratörlüğünü Serdar Yörük'ün yaptığı "Dünya Sanat Günü" sergisi 5 Nisan'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. AASSM'deki sergi, 27 Nisan'a kadar gezilebilecek.