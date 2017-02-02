İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının (İZDSO) şubat ayının ilk konserinde, viyolonsel sanatçısı Jiri Barta sanatseverler ile buluşacak.
İZDSO, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yarın saat 20.30'da şef Adrian Prabava yönetiminde sahne alacak.
Viyolonsel sanatçısı Jiri Barta'nın solist olarak katılacağı konserde, Edward Elgarı'ın "Viyolonsel Konçertosu" ve Sergei Prokofiev'in "1 numaralı Senfonisi" adlı eserleri seslendirilecek.
Tiyatro, opera, bale
İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde yarın ve cumartesi günü saat 20.00'de "Yanık" adlı oyunu beğeniye sunacak. Oyunda, Lübnan iç savaşından sonra Kanada'ya göç eden kadının ölümünün ardından, vasiyette bulunduğu ikizlerinin yaşadığı olaylar anlatılıyor.
Tiyatro, 7-9 Şubat tarihlerinde Konak Sahnesi'nde Alfonso Paso'nun yazdığı "Evet İstiyorum"u, 3-5 Şubat tarihlerinde ise Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde "Midas'ın Kulakları"nı sahneye koyacak.
İzmir Devlet Opera ve Balesi, 4 Şubat saat 20.00'de "Sevil Berberi" operasını, 7 Şubat saat 20.00'de Yaşar Kemal'in eserinden uyarlanan "Çakırcalı Efe" dans tiyatrosunu sanatseverler ile buluşturacak.
Sergiler
Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi'nde, "Dünya Çizerlerinden Nasreddin Hoca Karma Karikatür Sergisi" 12 Şubat'a kadar açık kalacak.
Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneğinin "Ayna" adlı sergisi 6 Şubat'a kadar gezilebilecek.
Ayşen Ersoy'un resim sergisi 16 Şubat'a kadar İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'nde ziyarete açık kalacak.
İzmir'de Kültür Sanat
İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının (İZDSO) şubat ayının ilk konserinde, viyolonsel sanatçısı Jiri Barta sanatseverler ile buluşacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının (İZDSO) şubat ayının ilk konserinde, viyolonsel sanatçısı Jiri Barta sanatseverler ile buluşacak.