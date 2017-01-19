İzmir'de Kültür Sanat

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, bu hafta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sanat Yönetmeni şef Rengim Gökmen yönetiminde vereceği konsere, piyanist İdil Biret solist olarak katılacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 20 Ocak Cuma günü saat 20.30'da konser verecek.
Orkestra bu haftaki konserine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sanat Yönetmeni şef Rengim Gökmen yönetiminde çıkacak. Piyanist İdil Biret'in solist olarak katılacağı konserde, Sergei Rachmaninov'un "Paganini Teması Üzerine Çeşitlemeler" ve Dmitri Shostakovich'in "6 Numaralı Senfonisi" adlı eserleri seslendirilecek.
Sahne sanatları
İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesinde 24 Ocak Salı günü saat 20.00'de "Yanık" adlı oyun sahneleyecek.
Sahne Tozu Tiyatrosu "Kayıp Masallar" adlı çocuk oyununu 21 Ocak Cumartesi saat 14.00'te Haldun Dormen Sahnesi'nde sahneleyecek. Oyunda, bir çocuğun masal dünyasına girerek yaşadığı olaylar anlatılıyor.
Kumbara Görsel Sanatlar Oyunları tarafından sahnelenen "Notre Dame Quasimodo Müzikali", 20-22 Ocak tarihlerinde saat 20.30'da Suat Taşer Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.
Ümran Baradan Çocuk ve Oyun Müzesi, "Karagöz- Hacivat Atölyesi ve Gösterisi" 21 Ocak saat 13.00'te sahnelenecek.
İstanbul Temaşa Tiyatroları'nın sahneye koyduğu, umudunu yitirmiş insanların hikayesini anlatan "Fareler ve İnsanlar" adlı oyun, 26 Ocak saat 20.30'da Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 21 Ocak Cumartesi saat 20.00'de "Rigoletto" operasını İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunacak. İZDOB 26 Ocak Perşembe saat 11.00'de ise "Değirmendeki Hazine" müzikalle çocuk izleyicilerle buluşacak.
Sergiler
Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve bitkilerin, insanların kendilerine dokunmalarıyla sesler çıkardığı "Akousmoflere Sergisi", 21 Ocak'a kadar İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde sergilenecek.
Distopya Fotoğraf Sergisi 23 Ocak Pazartesi'ye kadar AASSM'de görülebilecek.
Ressam Ceylan Eşit'in "Düş, Sürat, 62" adlı resim sergisi, 30 Ocak'a kadar Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sergilenecek.
Ressam İmren İyem Aslan'ın "İzdüşüm II" resim sergisi de 1 Şubat'a kadar Kültürpark Sanat Galerisinde izlenime açık kalacak.
"Dünya Çizerlerinden Nasreddin Hoca Karma Karikatür Sergisi" 12 Şubat'a kadar Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi'nde sergilenecek.
İzmir Fotoğraf Sanatı Derneğinin (İFOD) "Ayna" adlı fotoğraf sergisi 16 Şubat'a kadar Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Galerisinde görülebilecek.
İzmir'de Kültür Sanat
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, bu hafta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sanat Yönetmeni şef Rengim Gökmen yönetiminde vereceği konsere, piyanist İdil Biret solist olarak katılacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, bu hafta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sanat Yönetmeni şef Rengim Gökmen yönetiminde vereceği konsere, piyanist İdil Biret solist olarak katılacak.