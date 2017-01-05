İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın bu hafta Naci Özgüç yönetiminde vereceği konsere, piyanist Gülsin Onay solist olarak katılacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 6 Ocak Cuma saat 20.30'da şef Naci Özgüç yönetiminde konser verecek. Piyanist Gülsin Onay'ın solist olarak katılacağı konserde, Ahmet Adnan Saygun'un 1 Nolu piyano konçertosu ve Antonin Dvorak'ın "Slav Dansları" adlı eserleri seslendirilecek.
İzmir Devlet Tiyatrosu, 10 Ocak Salı saat 20.00'de "Kurban" adlı oyunuyla izleyicisinin karşısına çıkacak.
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 6 Ocak Cuma saat 20.30'da Haldun Özerten'in sahneye koyduğu "Sihirli Dünya" çocuk müzikalini çocukların beğenisine sunacak.
Diğer etkinlikler
Genco Erkal'ın 50 yıl sonra yeniden yorumladığı ve yönettiği Türkiye'deki ilk tek kişilik oyun olan Nikolay Gogol'un "Bir Delinin Hatıra Defteri" 9 Ocak Pazartesi saat 20.30'da Sabancı Kültür Sarayında sahnelenecek.
TRT Çok Sesli Çocuk Korosunun konseri 7 Ocak Cumartesi saat 19.00'da AASSM'de müzikseverlerle buluşacak.
Emre Kınay'ın yönettiği ve başrolünü canlandırdığı Sam Bobrick'in yazdığı 'İki Bekar' 12 Ocak Perşembe saat 20.30'da Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosunda sahnelenecek.
Ayten Mungan'ın resim sergisi, 4-16 Ocak'ta İzmir Resim Heykel Müzesinde izlenime sunulacak.
İzmir'de Kültür Sanat
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın bu hafta Naci Özgüç yönetiminde vereceği konsere, piyanist Gülsin Onay solist olarak katılacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın bu hafta Naci Özgüç yönetiminde vereceği konsere, piyanist Gülsin Onay solist olarak katılacak.