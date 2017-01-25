İzmir'de Küçük Kulüp Derneği, Başkonsolos ve Konsolosları Ağırladı

Küçük Kulüp Derneği üyeleri, İzmir'de görev yapan başkonsolos ve konsolosları, ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ağırladı.



Dernek merkezinde gerçekleşen davete Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia, Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Zengxian Lui, İtalya Konsolosu Luigi Iannuzzi, Romanya Konsolosu Janette Carabaşu ve eşleri katıldı.



Davette ayrıca Küçük Kulüp Divan Başkanı aynı zamanda Meksika Fahri Konsolosu Kemal Çolakoğlu, Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak ile eşleri ve Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David de yer aldı.



Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, konuşmasında, diplomatları ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını belirterek, "Ülkelerinden binlerce kilometre ötede görev yapan siz değerli kariyer konsolosları ile bir araya gelmek, dış ilişkiler ve Türkiye hakkında fikir alışverişinde bulunmak bizlere ayrı bir gurur kaynağıdır." dedi.



Kemal Çolakoğlu ise İzmir'in özel bir şehir olduğunu kaydederek davette diplomatlarla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



Gecede Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik ve yönetim kurulu üyeleri, başkonsolos ve konsoloslara bu önemli davetin anısına özel tasarlanan Küçük Kulüp onur üyeliği kartlarını takdim etti.