İzmir'de Korkutan Hurdalık Yangını

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hurda araçların konduğu bir depodaki işçiler demirleri oksijenle keserken, yangın çıktı. Hurda araçların parçalarının ve lastiklerin yandığı olayda, kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Deponun yanındaki apartmanda oturanlar büyük panik yaşarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Olay, saat 13.00 sıralarında, Manavkuyu Mahallesi 286 Sokak üzerinde meydana geldi. Yol yapımı için hurda araçların parçalarının bulunduğu depoda işçiler, iddiaya göre oksijenle demirleri kesmeye başladı. Kesim sırasında hurda araçların parçaları yanmaya başladı. Bir anda büyüyen yangına işçiler müdahale edemezken, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yanan araç parçaları ve lastikler nedeniyle dumanlar gökyüzünü kaplarken, her yerden dumanlar görüldü. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, kısa sürede yangını söndürdü. Deponun yanındaki apartmanda oturanlar büyük panik yaşadı. Depoda çalışan işçilerden Ahmet Ergüven, "Deponun bulunduğu alan yol yapılacak. Depo yol geçeceği için kaldırılacaktı. İşçiler deponun demirlerini oksijen ile kesmeye başladı. Bu sırada oksijenden sıçrayan kıvılcımlar, araç parçalarını yaktı. Alev bir anda yükseldi" dedi.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR