İzmir'de Korist Seçmeleri 23 Nisan'da

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki korolarda görevlendirmek üzere 23 Nisan Pazar günü çocuk korosu, Türk halk müziği korosu ve klasik Türk müziği korosu için korist seçmeleri yapacağını bildirdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem çocuk korosu, hem de Türk halk müziği ve Türk sanat müziği koroları için seçmeler yapacağını duyurdu. Üç koroya da yeni sesler kazandırmak amacıyla yapılacak seçmelere, şarkı söylemeyi seven ve sesine güvenen 7-50 yaşları arasındaki tüm İzmirliler katılabileceği bildirildi. Seçmelerin tamamının ise 23 Nisan Pazar günü gerçekleştirileceği ifade edildi. Türk halk müziği korosu seçmelerinin Kültürpark Gençlik Tiyatrosunda, klasik Türk müziği korosu seçmelerinin Kültürpark İzmir Sanat Merkezinde, çocuk korosu seçmelerinin ise Kültürpark İzmir Sanat Merkezi Otidoryum Salonunda 10.00-17.00 saatleri arasında yapılaca ifade edildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin korolarında görev almak için başvurmak isteyenlerin, bilgi ve ön kayıt için 293 34 79 ve 293 19 47 numaralı telefonları arayabileceği de belirtildi. - İZMİR