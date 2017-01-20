İzmir'in Bergama ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi Turgut Reis Sokağı'nda Özmen ailesinin yaşadığı evde, aynı odada kalan Kader (18), Ömer (16), Nazlı (11) ve Havin Özmen (4) sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.
Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesine kaldırılan aile üyelerinden Ömer Özmen, ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğerlerinin Bergama'daki hastanede müşahede altında tutulduğu belirtildi.
İzmir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi
İzmir'in Bergama ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Bergama ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
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