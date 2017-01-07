İzmir'de Kar Yağışı

Karaburun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.



Sabaha karşı etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.



Kar ve buzlanma nedeniyle Bozdağ ve Yayla Köyü yolu kapandı, Mordoğan Mahallesindeki Manal yokuşu mevkisinde de geçiş kontrollü olarak sağlanıyor.



Karaburun'da nadir olarak görülen kar yağışının yıllardır bu kadar etkili olmadığı belirtildi.



İlçe sakinlerinden 65 yaşındaki Nuri Tireli, köy yollarının kapatacak kadar kar yağışının en son 1979 yılında görüldüğünü kaydetti.