GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Yolda buzlanmadan dolayı geri dönen araçlar
Jandarma ekipleri kürekle yola kum atarken
Zincir takan adam detayı
Karda ateş yakanlardan detaylar
Çocukların karda oynarken detayları
Röportajlar İzmir'de kar keyfi
Izmir'de Kar Keyfi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Yolda buzlanmadan dolayı geri dönen araçlar Jandarma ekipleri kürekle yola kum atarken Zincir takan adam detayı Karda ateş yakanlardan detaylar Çocukların karda oynarken detayları Röportajlar İzmir'de kar keyfi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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