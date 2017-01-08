İzmir'de Kar Keyfi

İzmir'de havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar kar keyfini yaşamak için piknik alanlarına akın etti.



Dün sabah başlayan kar yağışının ardından bugün güneşin açmasını fırsat bilen İzmirliler piknik yapmak için Yamandar Dağı mevkisinde bulunan Karagöl'e çıkmak istedi. Dağ yolunda buzlanma nedeniyle zincir bulunmayan araçların geçişine jandarma ekiplerince izin verilmedi. Ekipler, buzlanmadan dolayı kaza yaşanmaması için karayoluna kürekle toprak attı.



Arkadaşlarıyla piknik alanına gitmek için yola çıktığını belirten Burak Ekinci, "Buzlanma nedeniyle gidemedik. Geri dönmek zorunda kaldık." dedi.



Piknik alanına gidemeyen vatandaşlar, buldukları düzlük alanda ateş yakıp piknik yaptı, kar topu oynadı.



Ailesiyle eğlenmeye geldiğini ifade eden Muhammed Barış, "Askerler geçişe izin vermedi. Yukarıda sıkıntı var sanırım. Biz de geri döndük. Ailecek burada piknik yapıyoruz." diye konuştu.



Ramazan Güler de eğlenme amaçlı geldiklerini ancak macera yaşadıklarını kaydetti.



Karla eğlenmeye geldiklerini yolun tıkalı olması nedeniyle çıkamadıklarını ifade eden Elif Barış ise "Ateşimizi yaktık. Bütün vatandaşlara ateş imkanı sunduk. Bizde sıcak sıcak çay içiyoruz." dedi.



Öte yandan, Karaburun ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle Ambarseki ve Sarpıncık köylerine çıkış yolunun kapalı olduğu ve belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı belirtildi.



İlçede hava muhalefeti nedeniyle yarın okulların tatil edildiği de belediye ekiplerince vatandaşlara anons yapılarak duyuruldu.