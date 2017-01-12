İzmir'de Kapkaç İddiası

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen cezaevi firarisi zanlı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki A.P'nin, Hasan Sağlam Öğretmenevi yakınlarında yanına yaklaşan bir kişi çantasını alarak kaçtı.



A.P'nin şikayeti üzerine Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Polise mukavemet gösteren şüpheli Asayiş Şubesi Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



Şüphelinin, altı farklı kapkaç olayından arandığı ve ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kapkaç, hırsızlık, yağma ve görevli memura mukavemet" suçlarından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.