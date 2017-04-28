İzmir'de Kamyonet İçerisinde Gümrük Kaçağı Eşyalar Yakalandı.

İzmir'in Aliağa İlçesinde, düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen emtia ürünler (saat, elektronik eşya, vb.) ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İzmir –Çanakkale devlet karayolu üzerinde seyir halinde bulunan 35 XXX 51 plakalı sayılı araçtan şüphelenilmesi üzerine kamyonet, ekipler tarafından duruldu. Polis ekipleri araç içerisinde yaptığı aramada Gümrük kaçağı olduğu belirlenen emtia ürünler (saat, elektronik eşya, vb.) ele geçirdi.



Olayla ilgili A.Ç. (43) ile F.H.Ç. (59) isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatılırken, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Vergi Denetim memurları tarafından da, vergi cezası kesildi. Ayrıca, ele geçiren gümrük kaçağı eşyaların piyasa değeri 26 bin TL olduğu öğrenildi. - İZMİR