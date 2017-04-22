İzmir'de Kadına Şiddet İddiası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Konak ilçesinde bir kadının, işlettiği markete gelen kişi tarafından "siyasi tartışma" nedeniyle darbedildiği iddialarını yalanladı.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "21.04.2017 günü saat 00.20 sıralarında H.K. isimli bayanın çalıştırdığı büfeye gelen S.Ş. isimli şahıs ile büfe çalışanları arasında geçen olayla ilgili bazı basın yayın organlarında, 'Hediye teyzeye 'evet' yumruğu', 'İzmir'de yaşlı kadına 'evet' dayağı' iddiası başlıklarıyla haberler yer almıştır." denildi.



Açıklamada, soruşturmanın olayla ilgili diğer delillerin toplanması suretiyle devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Kamera kayıtları, taraf beyanları, tutanaklara göre yapılan ilk değerlendirmede olayın siyasi çekişmeye dayanan herhangi bir yönünün bulunmadığı, tarafların alışverişten kaynaklanan karşılıklı münakaşa sonucu birbirlerini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladıkları, birbirlerinden şikayetçi oldukları belirlenmiştir."



Olay



İzmir'in Konak ilçesinde polise başvuran H.K. isimli kadın, işlettiği markete gelen kişi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuş, olay marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.