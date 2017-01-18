İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu

Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 189 bin parça diş hekimlerinin kullandığı gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehlikeye düşüren ve diş yapımında kullanılan ürünlerin kaçak yollarla yurda getirilerek Konak ilçesindeki iş yerinden piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, i·mplant seti, i·mplant kaplaması, UV lamba, hasta önlüğü, işaretleme spreyi ve ölçü çivisinden oluşan 189 bin 49 ürün ele geçirdi.



Operasyonda, A.G.(56), B.T.(46), T.H.(37) ve B.T.(52) de gözaltına alındı.



Emniyete götürülerek ifadeleri alınan şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.