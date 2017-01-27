İzmir'de Kaçak Sigara Operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde şehre giriş noktasında önlem aldı. Plakaları açıklanmayan iki kamyonu durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 16 bin paket kaçak sigara buldu.



Gözaltına alınan kamyon sürücüleri C.Ç. (39) ve M.M.Ç. (44) emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.