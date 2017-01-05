İzmir'de Kaçak Sigara Operasyonu

Bayraklı ilçesinde 3 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan kargoyla kente kaçak sigara geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bir kargo şirketinde arama yaptı.



Aramada, 3 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.