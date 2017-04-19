İzmir'de Kaçak Kazı Operasyonu

Bergama ilçesindeki Elia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zeytindağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytindağ Mahallesi Kazıkbağları mevkisinde bulunan Elia Antik Kenti Sit alanında kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Şüphelileri takibe alan jandarma, define aramak için kazı yapan A.D, M.D, AA. ve M.A'yı suçüstü yakaladı.



Jandarma ekipleri, 2 dedektör, bir dedektör kulaklığı, 3 tarihi döneme ait materyal ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.