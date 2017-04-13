İzmir'de Kaçak Kazı Operasyonu

Karaburun ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kösedere Mahallesi Aşağı Ovacık mevkisinde bazı kişilerin tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Operasyon düzenleyen ekipler, E.G, K.O, L.D ve A.A'yı suçüstü yakaladı.



Kazı yapılan bölgedeki kontrolde 4,5 metre derinliğinde ve 1,5 metre çapında çukur açıldığı görüldü. Ekiplerin çevrede yaptığı aramalarda 1 jeneratör, 1 gaz maskesi, 1 hilti, 1 kazma, 1 kürek ve 1 levye ele geçirildi.



Gözaltına alınarak ilçe jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerden E.G, A.A ve K.O ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



L.D ise "kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.