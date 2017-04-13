İzmir'de Kaçak Kazı Operasyonu

Aliağa ilçesindeki Kyme Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozköy Mahallesi Kale Tepe mevkisinde kalan Kyme Antik Kenti kalıntıları çevresinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Şüphelileri takibe alan jandarma, kazı yaptığı belirlenen H.B, M.B, R.A ve T.T'yi suçüstü yakaladı.



Şüphelilerin kazı için kullandığı 3 çapa, 1 kürek, 1 testere ve 1 eldivene el konuldu.



Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.