Izmir'de Kaçak Içkiden 2 Kişi Öldü

İzmir'de kaçak içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Narlıdere ilçesinde kaçak içki kullandıkları için rahatsızlanan H.E., M.T., M.Y, ve H.A. hastaneye kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan hastalardan H.E. ve M.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri süren M.Y.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, H.A.'nın ise taburcu edildiği öğrenildi. Polis ekipleri olay sonrası yaptığı araştırma neticesinde şüpheli V.G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



(İHA)