İzmir'de Kaçak İçkiden 2 Kişi Öldü (2)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



İzmir'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayının 4 olduğu ortaya çıktı. Bunlardan 57 yaşındaki Hasan Evren ile 67 yaşındaki Mehmet Taktakoğlu, tedavi gördükleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Zehirlenme şüphesi üzerine hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Mehmet Yakut'un durumunun ağır olduğu, 63 yaşındaki Hüseyin Adıgüzel'in ise tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.



Soruşturma başlatan polis, sahte rakıyı sattığı öne sürülen 69 yaşındaki Veysel G.'nin ardından eşi 71 yaşındaki Esma G. de gözaltına aldı.