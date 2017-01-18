İzmir'de Kaçak Diş Malzemesi Operasyonunda 4 Gözaltı

İZMİR'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı diş malzemeleri satışı yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehlikeye düşüren ve diş yapımında kullanılan ürünlerin kaçak yollarla Türkiye'ye getirilerek, Konak ilçesinde bulunan bir iş yerinde satıldığını öğrenince çalışma başlattı. İşyerine yapılan baskında, implant seti, implant kaplaması, UV lamba, hasta önlüğü, işaretleme spreyi ve ölçü çivisinden oluşan toplam 189 bin 49 ürün ele geçirildi. Kaçak diş malzemeleriyle ilgili olarak A.G. (56), B.T. (46), T.H. (37) ve B.T. (52) gözaltına alındı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından, Cumhuriyet savcılığınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



- İzmir