İzmir'de Jandarmadan 'Drone'lu Huzur Uygulaması

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 913 personelle asayiş uygulaması yaptı. Uygulama, 'Drone' kullanılarak havadan görüntülendi.



İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı, 193 Jandarma asayiş timi, 181 devriye müdahale aracı, 913 Jandarma personelle asayiş uygulamas yaptı. Kent genelinde 58 noktada yapılan uygulama kapsamında araçlar didik didik arandı, vatandaşlara kimlik sorgulaması yapıldı. Şehirlerarası yolcu otobüsleri ve yük taşıyan TIR'lar narkotik köpekler yardımıyla arandı. O anlar ise hava aracı olarak bilinen 'Drone'ler tarafından kayıt altına alındı. Ayrıca 472 umuma açık yerde denetim yapıldı, eksikleri bulunan kişi ve mekanlar için para cezası uygulandı.



- İzmir