İzmir'de İzinsiz Gösteri

İzmir'in Bornova ilçesinde izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti, 19 kişi gözaltına alındı.



Kazım Dirik Mahallesi Küçükpark'ta izinsiz gösteri yapmak isteyen bir grup, halk oylaması sonucunu protesto etti.



Slogan atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden grup, polisin uyarılarına rağmen izinsiz gösterilerini sürdürdü.



Çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle grup üyelerinden dağılmalarını isteyen polis, protestocuların dağılmaması üzerine müdahale etti.



İzinsiz gösteri, yürüyüş düzenleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden gruptan 19 kişi gözaltına alındı.