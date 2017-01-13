İzmir'de İş Kazası: 1 Ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasının meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Foça yolu üzerinde bulunan bir demir çelik fabrikasında haddehanesi bölümünde çalışan Serdal Çetin (29) adlı işçi, elindeki levyeyle saçı düzeltirken levyenin ucunun sacın arasına sıkıştı. Levyenin diğer ucu ise işçinin kıyafetine takılarak işçiyi sac arasına aldı. Sac levhanın arasında ezilen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Evli olan 1 çocuk babası Serdal Çetin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR