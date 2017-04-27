İzmir'de "iş garantili" pastacılık kursu

Yakında "usta" olacaklar

Hobi olarak başlayan pasta yapımını "iş garantili kurs" sayesinde kısa sürede "ustalığa" dönüştürmeye hazırlanan İzmirli kadınlar, sıra dışı çalışmalarıyla herkese parmak ısırtıyor. 4 ay süren eğitimin sonunda sertifika alan 100 kadının yarısına istihdam olanağı sağlanırken, diğer yarısına da "kadın girişimcilik eğitimi" verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmirlilerin mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturduğu Meslek Edindirme ve Beceri Kursları içinde biri var ki, çok kısa süre içinde herkesin gözdesi oldu: Pastacılık Kursu..

Örgün eğitimden yoksun kalmış ya da eğitimini yarıda bırakan İzmirlilerin mesleki ve sosyal gelişimlerine destek vermeyi sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, restore ederek yeniden hayat verdiği 109 yıllık Meslek Fabrikası binasında açtığı pastacılık kursuyla, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kalifiye eleman yetiştiriyor. EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası), Pastacılar Fırıncılar Derneği ve İtalya Milano Ticaret Sanayi Odası işbirliğiyle yürütülen pastacılık kursu, İzmirli kadınların büyük ilgisini çekiyor.

Önce sertifika, sonra iş

Eğitmenleri Yonca Dalgıç, Dilek Çetmen, Latif Aslan ve Berçem Aslan önderliğinde kısa süre içinde büyük gelişim gösteren kursiyerler, birbirinden ilginç tasarımlı pasta, kurabiye ve hamur işlerine imza atıyor. Hafta içi her gün devam eden eğitimlerde klasik Türk mutfağı lezzetlerinin yanı sıra şeker hamurundan yaptıkları çizgi film karakterli pasta ve kurabiyelerle parmak ısırtan kursiyerler, 4 ay süren eğitimin sonunda pastacılığın püf noktalarını öğrendikleri gibi sertifika almaya da hak kazanıyor. 100 kadının eğitim aldığı pastacılık kursu sonunda 50 kadına istihdam sağlanırken diğer 50 kadına da "kadın girişimcilik eğitimi" veriliyor.

Ninja Kaplumbağalar'dan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'e kadar sıra dışı pasta ve kurabiyeler yapan kursiyerlerin kimi emekli olduktan sonra hobi amaçlı, kimi ise aile bütçesine destek sağlamak için kurslara kayıt olduğu söylüyor. Genci yaşlısıyla hepsinin ortak hedefi ise boş zamanlarını değerlendirirken hem sosyalleşmek hem de yeni meslek öğrenmek ve öğrendiklerini ekonomik değere dönüştürmek.

Sektörde ihtiyaç büyük

Sektörden gelen taleple doğrultusunda kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ücretsiz eğitim verdiklerini belirten Pastacılar Fırıncılar Derneği Başkanı Latif Aslan, "İzmir'de 4 bini aşkın pastane var ve son 10 yıldır pastacı çırağı yetişmiyor. Bu alanda büyük bir boşluk var. Pastaneler bize çırak yetiştirme konusunda başvurdular ve biz de bu talebi karşılamak için eğitim veriyoruz. İlk hedefimiz şeker hamurlu pasta ve sütlü tatlıları öğretmekti. Daha sonra ise pizza, gevrek ve boyozu da öğretmek amacıyla kurslar açacağız" dedi.

Bu işe meraklı bir kişinin özel bir merkezde 4 aylık bir eğitimi "18 ile 20 bin lira arasında ücret ödeyerek" alabildiğini kaydeden Aslan, "Ama biz bu kursu hem ücretsiz sunuyoruz hem de iş garantisi veriyoruz. İzmirliler bu fırsatı iyi değerlendirmeli. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nun da desteğiyle birlikte 4 bin pastanenin ihtiyacı olan 4 bin personeli bu güzel ortamda yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Seçilmiş biri gibiyim"

Meslek Fabrikası gibi tarihi binada birbirinden yetenekli ve anlayışlı hocalarla birlikte çalışma fırsatı bulduğu için kendisinin çok şanslı olduğunu söyleyen kursiyer Didem Aras,"Burada ikinci ayımızı doldurduk. Şeker hamuru figürlerinden tutun da sütlü tatlılara kadar pek çok beceriyi burada öğreniyoruz. Benim bir hayalim vardı; pastane açmak gibi. Şimdi bu hayalimin peşinde koşuyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisiydim. Hiç tereddüt etmeden bu kursa katıldım. Meslek fabrikası gibi bir yerde, böyle bir eğitim almak, kendimizi geliştirmemize katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'nin muhteşem projesidir. Herkes bu şansı elde edemez. Kendimi seçilmiş biri gibi hissediyorum" diye konuştu.

Son zamanlarda şeker hamurlu pasta sektörünün gittikçe ün kazandığını ve kendisinin de bu alana meraklı olduğunu ifade eden ev hanımı Seray Koyuncu ise "İnternetten kendi kendime videoları izleyerek pasta yapmaya başladım ve bunu sosyal medyadan satıp aile bütçemize de katkı sağlamak istedim. Sosyal medyada butik pasta hesabımı açarak kendi pastalarımı satmaya başladım ve bir gün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pastacılık kursu açtığını duydum; hemen kayıt yaptırdım. Anladım ki, kursta eğitim almaya başladığımdan önce aslında ben hiç güzel pastalar yapmıyormuşum. Kurstan sonra ise iyi bir pasta ustası olacağıma inanıyorum" dedi.