İzmir'de İnşaatın İskelesinden Düşen İşçi Öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir apartman inşaatının 5'inci katındaki iskeleden düşen elektrik ustası hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi 4088 Sokak'ta 7 katlı apartmanın inşaatında çalışan 39 yaşındaki Hamdi Fiş, iddiaya göre apartmanın dışında 5'inci katta kurulu iskelede dengesini kaybedip düştü.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Fiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Hamdi Fiş'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.